Lösemi tedavisinde yeni dönem: Yapay zekâ hekimlere yol gösteriyor

Ankara'da Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği (BİNSENDER) tarafından düzenlenen '3'üncü Erişkin Lösemi Hastaları Günü' etkinliği, doktorlar, lösemi hastaları ve hasta yakınlarının katılımıyla Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Program öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dernek Başkanı Çiğdem Kuzucu, 10 Aralık 'Erişkin Lösemi Hastaları Günü' nedeniyle bir araya geldiklerini, amaçlarının yetişkin hastaların sesini duyurmak ve farkındalığı artırmak olduğunu söyledi. Kuzucu, "Derneğimiz, oğlum Erdi Berkay'ın lösemiyle mücadelesi sırasında kurduğu hayalleri ve bıraktığı mirası yaşatmak için kuruldu. Hastane koridorlarında başlayan bu yolculuk, bugün erişkin lösemi hastalarının görünürlüğünü artırmak, kök hücre ve kan bağışını teşvik etmek ve tedavi sürecinde yalnız kalan hastalara destek olmak şeklinde kurumsal bir yapıya dönüştü. Biz, 'Bin Gönüllüden Biri Sen Ol' diyerek; lösemi ve diğer kan hastalıkları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı, ihtiyaç sahibi hastalar ve yakınlarının yanında olmayı ve Erdi’nin hayalini kurduğu 'şifa evi' vizyonunu gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Ben, bir anne olarak oğluma verdiğim sözün, bugün bu dernek çatısı altında binlerce hastaya uzanan bir umuda dönüştüğüne inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'EN UYGUN TEDAVİ SEÇENEKLERİ BELİRLENEBİLİYOR'

Etkinlikte konuşan Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan İsmail Sarı, lösemi tedavisinde artık yapay zekanın da işin içine girdiğini vurgulayarak, "Artık birçok büyük merkezde, bir hastanın tüm genetik analiz sonuçları, hastalık tipi ve genel sağlık durumu bir arada değerlendirilerek en uygun tedavi seçenekleri belirlenebiliyor. Ve bu değerlendirmeler sadece hekimin sezgisiyle değil, milyonlarca verinin işlendiği yapay zeka sistemleriyle destekleniyor. Birkaç yıl önce yayımlanan bir çalışmada, düzenli kan tetkikleri ve yapay zeka analizleriyle kişiselleştirilmiş tedavi planı yapılan kronik lösemi hastalarının neredeyse tamamı üç yılın sonunda hastalıksız kalmayı başardı. Bu çok etkileyici bir sonuç. Tabii bu hala her merkezde standart değil ama gidişat oraya doğru. Kısacası, yapay zeka artık sadece bilim kurgu değil, hastaya özel kararlar verebildiğimiz, elimizi güçlendiren bir araç haline geldi" diye konuştu.

'BİR HAPLA HASTA TEDAVİ EDİLİYOR'

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali İrfan Emre Tekgündüz ise hastaların yaşam kalitesi ve sosyal hayata dönüşünün önemine vurgu yaparak, "Hastayı gerçekten güzel bir şekilde tedavi edebilirsiniz ama hastanın hayatın önemli bir bölümünde hastaneye gelmesi gerekebilir. Örnek vermek için söylüyorum; bugün kronik lösemilerde örneğin, kronik miyeloid lösemide sadece ağızdan bir hapla hasta tedavi ediliyor. Eskiden hayal bile edilemezdi. Yine bir başka lösemi sık rastlanan erişkin yaş grubunda kronik lenfoid lösemide 2 tane hap 15 aylık bir süre kullanıyorsunuz. Ve bununla önemli bir grup hastada işlem tamamlanmış oluyor. Ama bu şu anlama gelmesin, yanlış algılanmasın; 'Bu akıllı ilaçların hiçbir yan etkisi yok, çok masumlar' diyemeyiz. Ama klasik kemoterapiye göre daha spesifikler, daha seçiciler; ona uygun yan etkileri var ve ayaktan hasta takibini yapıyoruz, hasta kontroller için mutlaka hastaneye geliyor ama normal hayatını da aynı şekilde sürdürebiliyor" diye konuştu.

Uzman görüşlerinin ardından lösemi tedavisi gören hastalar, hikayelerini anlatarak, dernekle nasıl tanıştıklarını anlattı.