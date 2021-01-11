AKP'li Mahir Ünal: İyi Parti ve Saadet Partisi bu genetiğe uymuyor

11 Ocak 2021 Pazartesi, 16:53

AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, parti genel merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşmesini ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi ile ilgili soruyu yanıtlayan Mahir Ünal'ın İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden söz ederken kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Millet İttifakı'ndaki partiler tarafından dile getirilen "meşruiyet krizi" söylemlerini hatırlatan Ünal, "Bu arada İYİ Parti'yi bu meşruiyet krizlerinin dışında tutuyorum. Çünkü İYİ Parti devleti tartışmaya açan bir gelenekten gelmiyor, hakimleri, savcıları satılmış ilan eden bir gelenekten gelmiyor, Cumhurbaşkanını, Anayasayı gayri meşru ilan eden bir gelenekten gelmiyor. İYİ Parti 'sözde Cumhurbaşkanı' diyecek kadar millet iradesine hakaret etmeyi göze almış bir gelenekten gelmiyor" dedi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte zihinsel yapının değiştiğini öne süren Ünal, sözlerinin devamında da "Bu genetiğe, bu kimyaya uymayan yapı hangisidir? İYİ Parti'nin genetiği ve kimyasıdır. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı gibi bir millet mutabakatından değil, benzemezler ittifakından oluşuyor. Saadet Partisinin geleneği de HDP-CHP zihinsel kodlarına uygun değil. Bu ittifak çerçevesinde İYİ Parti ve Saadet bu genetiğe uymuyor zaten. Yani İYİ Parti ve Saadet'in bu yapı içerisinde olması zaten benzemezler ittifakını ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.