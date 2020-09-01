Mahkeme Başkanı, Barış Pehlivan'ın "Tahliye edilmesi gerektiğini" karara şerh olarak düştü

01 Eylül 2020 Salı, 18:31

Avukat Ersöz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tahliye başvurusuna Mahkeme Başkanı'nın bir kez daha "tahliye edilmesi" yönünde şerh düştüğünü belirterek, "Mahkeme Başkanı'nın ‘Barış’ın tahliye edilmesi’ yönündeki muhalefet şerhi birçok hukuki dersi de içinde barındırıyor. ‘Suç vasfının değişme ihtimali’ ve ‘Mevcut delil durumu’ değerlendirmesi ise tutuklandığı suç maddesinin unsurlarının oluşmadığına işaret ediyor” dedi.

Ersöz şu görüşleri dile getirdi:

"Bir gazeteci olağan hukuk düzeninde, 3 satır haber gerekçe gösterilerek tutuklanmaz. Hele ki kendiliğinden adliyeye gelerek ifade verdiyse ve haber dışında hakkında başkaca bir delil yoksa... Barış Pehlivan’ın tutuklu kaldığı her dakika Özgürlük Hakkı ve İfade Hürriyeti’nin ihlalidir."

“GAZETECİLERE DÜŞMAN CEZA HUKUKU UYGULANIYOR”

“Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç’a ‘haksız tutukluluk’ cezaevinde yaşatılan ‘tecrit’ ile Düşman Ceza Hukuku uygulanıyor. Bu konuda Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na yaptığımız bireysel başvurunun bir an önce ele alınması ifade hürriyeti yanında hukuk güvenliği yönüyle de elzem.”