Mahkeme mirasçıları haklı buldu: Sinan Çetin, Kemal Sunal'ın ailesine tazminat ödeyecek

12 Eylül 2021 Pazar, 10:56

Kemal Sunal’ın ailesi, "Propaganda" adlı filmden telif hakkı alamadıkları iddiasıyla Sinan Çetin’e ait Plato Film’e açtığı davayı kazandı.



Sunal, "Propaganda" filmi için imzaladığı sözleşmeye göre hasılat dışı gelirlerden yüzde 10 pay alacaktı. Sanatçı, filmin çekimlerinden kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Mirasçılarına televizyon, DVD, CD ve kitap satışlarından kaynaklanan ödemeler yapılmadı. Sunal ailesi de dava açtı. Mahkeme, Kemal Sunal’ın mirasçılarını haklı buldu.

TAZMİNAT ÖDEYECEK

TRT Haber'de yer alan habere göre filmin televizyon kanallarındaki gösteriminden kaynaklanan 295 bin 808 liranın ödenmesine hükmetti.

Ayrıca CD, DVD ve kitap satış gelirinden 11 bin 694 lira, yani toplamda 307 bin 502 liranın, Plato Film tarafından Sunal'ın mirasçılarına ödemesine karar verildi.