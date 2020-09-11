Mahkeme tutukluluğa itirazı reddetti

TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay’a yapılan saldırı nedeniyle tutuklanan Ömür Canpolat, Çağlar Baş ve Çağrı Hasan Çalışkan isimli zanlıların avukatı tarafından tutukluluk kararına itiraz edildi.

İleri'nin haberine göre, Yapılan itiraz Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Ömür Canpolat, Çağlar Baş ve Çağrı Hasan Çalışkan’ın tutukluluğu sürüyor.

Atay, 30 Ağustos’u 31 Ağustos’a bağlayan gece İçişleri bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterildikten saatler sonra bulunduğu sokakta 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırganlardan Ömür Canpolat, Çağlar Baş ve Çağrı Hasan Çalışkan gözaltına alınmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Barış Atay Twitter’da yaptığı açıklamada, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden 18 yaşındaki İpek Er’e “nitelikli cinsel saldırı” suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan’ı kastederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın” demişti. Soylu ise, Atay’ın tweetine, “Benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma’nın kollayıcısı… Dikkat yakalanma…” diyerek yanıt vermişti.

Bu tartışmanın ardından Atay Kadıköy’de 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırganlar gece 01.00 sıralarında bir mekandan arkadaşı ile birlikte çıkan Atay’a arkadan saldırarak tekme atmıştı. Atay saldırganlar hakkında şikayetçi olurken hastanede verdiği ifadesinde Süleyman Soylu’yu işaret etmişti.

"FAİLİ SÜLEYMAN SOYLU'DUR"

Atay verdiği ifadede şunları demişti:

"Bu olay cereyan edene kadar 1 Mayıs'ta DİSK binası önündeki eylemlerden itibaren sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığıma ilişkin savcılıkta suç duyurusunda bulundum. Bunlardan bir tanesi ise takipsizlikle sonuçlandı. Bunun akabinde kullandığım araca sabotaj yapıldı. Bunun da şikayetinde bulundum. Bu yüzden bu olayın faili bütün şikayetlerle ilgilenmek yerine bir tecavüzcünün serbest bırakılması ile ilgili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur."