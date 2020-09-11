Barış Atay'dan Terkoğlu'na: Lütfen kendine dikkat et

11 Eylül 2020 Cuma, 07:29

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “O berduşa sesleniyorum. Ben senin gibi birinin adamı değilim, milletin adamıyım. Kimlerle iş tuttuğunuz da belli, kime uşaklık yaptığınız da belli” diyerek hedef aldığı Barış Terkoğlu hakkında açıklamada bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Barış Atay, “Lütfen kendine dikkat et Barış Terkoğlu. Bu şahıs, insanları hedef gösteriyor. Tabi kendisi gelmiyor ama hangi sokak arasında, hangi emir kulları var bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Soylu, Odatv Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nu hedef alarak "Yalanı ve ihaneti muhatap almazsanız hata edersiniz. Muhatap olacaksınız" diyen Soylu, Terkoğlu'nun adını anmadan, "O berduşa sesleniyorum ben senin gibi birinin, öbürünün adamı değilim, bu milletin adamıyım. Kimin adamın olduğun da belli. Kimlerle iş tuttuğunuz da, kime uşaklık yaptığınız da belli" ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞ ATAY SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Atay Twitter’da yaptığı açıklamada, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden 18 yaşındaki İpek Er’e “nitelikli cinsel saldırı” suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan’ı kastederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın” demişti. Soylu ise, Atay’ın tweetine, “Benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma’nın kollayıcısı… Dikkat yakalanma…” diyerek yanıt vermişti.

Bu tartışmanın ardından Atay Kadıköy’de 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırganlar gece 01.00 sıralarında bir mekandan arkadaşı ile birlikte çıkan Atay’a arkadan saldırarak tekme atmıştı. Atay saldırganlar hakkında şikayetçi olurken hastanede verdiği ifadesinde Süleyman Soylu’yu işaret etmişti.

"FAİLİ SÜLEYMAN SOYLU'DUR"

Atay verdiği ifadede şunları demişti:

"Bu olay cereyan edene kadar 1 Mayıs'ta DİSK binası önündeki eylemlerden itibaren sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığıma ilişkin savcılıkta suç duyurusunda bulundum. Bunlardan bir tanesi ise takipsizlikle sonuçlandı. Bunun akabinde kullandığım araca sabotaj yapıldı. Bunun da şikayetinde bulundum. Bu yüzden bu olayın faili bütün şikayetlerle ilgilenmek yerine bir tecavüzcünün serbest bırakılması ile ilgili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur."