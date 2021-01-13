Mahkeme Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihraç kararını iptal etti

13 Ocak 2021 Çarşamba, 12:23

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihraç kararını iptal etti.





Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında 'FETÖ' iddialarında bulunmuştu. Disiplin Kuruluna sevk edilen Özdağ, partisinden ihraç edilmişti. Özdağ, avukatı Uğur Tarhan aracılığıyla disipline sevk işleminin parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde gerçekleştiği, Disiplin Kuruluna sevkin gerekçesi ile Disiplin Kurulunun vermiş olduğu kesin ihraç gerekçelerinin farklı olduğu gerekçesiyle kararın iptali için dava açtı.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davaya Özdağ’ın avukatı Uğur Tarhan ile davalı İYİ Parti’nin avukatları katıldı. Avukat Tarhan, iptale konu ihraç kararının iki yönüyle usule ve şekle aykırı olduğunu ifade ettiklerini belirterek, “Bunlardan ilki müvekkil davacıyı Merkez Disiplin Kuruluna sevk eden organın yetkisizliğidir. Müvekkili Disiplin Kuruluna sevk etme yetkisi yalnızca Genel Başkan ya da Genel İdare Kuruluna aittir. İkinci olarak da davalı taraf müvekkil davacının disiplin kuruluna sevk edilmesini 19.10.2020 tarihinde katılmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalarından sonra 80 il başkanı tarafından Genel Sekreterlik makamına sunulan 20.10.2020 tarihli cevap dilekçelerinin ekinde sundukları şikayet dilekçelerinden kaynaklandığını ifade etmektedirler. Gerek şikayet dilekçelerinde gerekse gerekçeli kararda görüleceği gibi söz konusu şikayetlerin gayesi müvekkil davacının İstanbul İl Başkanı hakkında yapmış olduğu açıklamalardır. Ancak iptale konu disiplin kararında müvekkilin Meral Akşener ve Koray Aydın hakkında yapmış olduğu açıklamaların da ihraç gerekçesi olarak gösterildiği görülmektedir. Disiplin Kurulu kararının iptali gerekmektedir” diye konuştu.

İYİ PARTİ AVUKATI: DAVANIN REDDİ GEREKİR

İYİ Parti avukatı Mustafa Tolga Öztürk ise, “Davacının iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Sekreterlik makamına ulaştırılan şikayet dilekçeleri toplanarak genel başkanlık makamına ulaştırılmıştır. Bu suretle genel başkanlık makamından davacının disipline sevki sağlanmıştır. Ayrıca disipline sevk nedenleri olarak gösterilen tüzük maddelerinde belirtildiği üzere Disiplin Kurulu tarafından davacının savunması istenirken hangi maddeye ilişkin olarak sevk edildiği ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Disiplin Kurulu kararı şekil ve usul açısından yasalara ve tüzüğe uygun şekilde verilmiş olduğundan davanın reddi gerekir” ifadelerini kullandı.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme hükmünü açıkladı. Mahkeme, Özdağ’ın İYİ Parti’den ihraç kararının iptaline hükmetti.

ÖZDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

Ümit Özdağ, mahkemenin kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada "Adalet yerini buldu!" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ KARARI DEĞERLENDİRDİ

Özdağ, mahkemenin verdiği kararı şöyle değerlendirdi:



Mahkemenin doğru karar aldığını düşünüyorum. Biz sadece şekil açısından itiraz etmiştik. Mahkemeler bu konuda meselelerin içeriğine girmiyorlar. Mahkeme şekil açısından bu ihracın tüzüğe aykırı olduğuna karar vererek ihracı iptal etti. İki kurucusundan birisi olduğum İYİ Parti’nin İstanbul milletvekili olmaya devam ediyorum.

Bakın ben İYİ Parti’nin 20 Eylül’de yaptığı kongreden sonra 19 Ekim’de CNN TÜRK’te Ahmet Hakan’ın programına çıktım. İYİ Parti'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerimi Türk kamuoyu ile paylaştım o günden bugüne yapmış olduğum bütün açıklamalarımın arkasında duruyorum, hiçbir açıklamamın da yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bugüne kadar ne söylediysem bir siyasetçi olarak onları söylemeye devam edeceğim. Bu bir İYİ Parti milletvekili olarak yapacağım, bir 3 ay kadar bağımsız milletvekili olarak devam ettim ama bugünden itibaren mahkemenin kararı ile birlikte bu statüm başladı.

Benim yapacağım ilk şey yarın bir basın toplantısı ile birlikte durumu değerlendirmek, yarın Muğla'ya gideceğim, Muğla İYİ Parti İl Başkanı hanımefendiye giderek bu süreçte sağlam duran il başkanı olarak hanımefendiye teşekkürlerimi yüz yüze ifade etmek istiyorum.

DİSİPLİN VE İHRAÇ SÜRECİ

Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istemişti.

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunma talep etmişti.

Özdağ'ın savunmasını vermesinin ardından bugün toplanan Kurul, oy birliğiyle ihracına karar verilmişti.