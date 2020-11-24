Mahkemeden 'Dersim' ismiyle vakıf kurulmasına ret

24 Kasım 2020 Salı, 17:51

Tunceli'de 5 kişilik kurucu üyesi ile birlikte kurulan 'Dersim Kültür ve Tarih Vakfı'nın tescilinin yapılması için mahkemeye yapılan başvuru sonrası görülen davada mahkeme 'Dersim Tarih vakfının' kuruluşunu red ederek izin vermedi. Hıdır Çicek, Metin Kılıç, Ekber Kaya,Hasan Aytaç ve Kemal savar tarafından kurulan 'Dersim Kültür ve Tarih Vakfı' tescili için başvuru yapılan Tunceli 1. Asliye Hukuk mahkemesi tarafından "Dersim" isminin resmiyette kullanılmadığı, Anayasanın temel ilkelerine, hukuka ahlaka milli birliğe ve menfaatlere aykırı olmaması belirli bir ırk veya cemaat mensuplarını destekleme amacını da gütmemesi gerekir düzenlemesine aykırı olduğu gerekçesiyle Vakfın tescili yapılmayarak kuruluşuna izin verilmedi.

''Dersim Kültür ve Tarih vakfının'' Avukatı İnan Yılmaz, mahkemenin Vakıf kuruluşunu tescil etmeyerek red etmesinin tamamen hukuka aykırı bir karar olduğunu ve karara itiraz edeceklerini belirterek şu açıklamayı yaptı;

''TAMAMEN HUKUKA AYKIRIDIR''

"Dersim Kültür ve Tarih Vakfının kuruluşu ve tescili için mahkemeye yaptığımız başvuru maalesef ki mahkeme tarafından red edildi. Mahkemenin red gerekçesi tamamen hukuka aykırıdır. 'Dersim Kültür ve Tarih Vakfı'nın amacı kültürel ve tarihi bir arşiv oluşturmak ve bu arşivi gelecek kuşaklara aktarmaktır. Kuruluş başvurusunu yaptığımız 'Dersim Kültür ve Tarih Vakfı'nın hiçbir siyasi parti, yasadışı oluşum yada kuruluş ile bir bağı yada yakınlığı söz konusu değil. Vakfın tek amacı 'Dersim' yöresinin tarihi ve kültürüne ait bir arşiv oluşturmaktır. 'Dersim' 1937-38 sözlü tarih projesi çerçevesinde yapılan mülakat ve çalışmaların korunması ve arşivlenmesi gibi çalışmaları yürütmesi için çalışmalar yapacaktı. Mahkeme bu red kararını alırken hiçbir gerekçeye bakmadı bile. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli'de 'Dersim Anadolu lisesi' ismiyle okul açtı. Yakın zamanda Tunceli valisi 'Dersimspor' ismiyle kulüp kurmuştu, Yine 'Dersim' ismiyle birçok dernek kurulmuş durumda. Yakın zamanda birçok başbakan, bakan ve hatta Cumhurbaşkanı 'Dersim' ismini rahatlıkla kullanmasına rağmen mahkemenin 'Dersim' ismiyle vakıf kurulmasını red etmesi anlaşılır gibi değil. Karara itiraz edeceğiz gerekirse Anayasa mahkemesine kadar götüreceğiz"

''HUKUKİ DAYANAĞI OLMAYAN BİR KARAR''

'Dersim Kültür ve Tarih Vakfı' kurucuları arasında yer alan ve 'Dersim Kültür ve Tarih Vakfı' girişimi sözcüsü Metin kılıç ise yaptığı açıklamada mahkemenin red kararını eleştirerek hiç bir hukuki dayanağı olmayan bir karar ile vakfımızın kuruluşuna izin verilmemiştir diyerek şu görüşleri dile getirdi;

'Dersim' ismi hala bölücülük olarak görülüyor bu durumu kabul etmek mümkün değil. Mahkeme bir karar verirken neden İçişleri Bakanlığı'ndan yada diğer kurumlardan görüş sormuyor. Mesela Tunceli'de Milli Eğitim Bakanlığı 'Dersim Anadolu Lisesi' ismiyle bir lise açtı. 'Dersimspor' ismiyle kulüp var. 'Dersim' ismiyle onlarca dernek var. Tunceli'de birçok işyerinin ismi dersim ve Türkiye Cumhuriyetinin birçok Başbakanı bakanı Cumhurbaşkanı 'Dersim' ismini rahatlıkla kullanıyor. Ama anlamadığım bir gerçek var. Biz 'Dersim' ismiyle bir vakıf kurmak istedik bölgemizin tarihi ve kültür arşivini orada muhafaza etmek istedik tarihimize kültürümüze sahip çıkmak için bu vakfı kurduk mahkeme bize olmadık bir kararla red cevabı verdi. Tunceli 1.Asliye Hukuk Mahkemesi red kararında tek gerekçe olarak Cumhuriyetin anayasa ile belirlenen niteliklerine ve anayasanın temel ilkelerine, hukuka ahlaka milli birliğe ve menfaatlere aykırı olmaması belirli bir ırk veya cemaat mensuplarını destekleme amacını da gütmemesi gerekir düzenlemesi karşısında vakfın amacının yasaya uygun olmadığı anlaşıldığında davanın reddine karar verilmiştir diyor. Peki şimdi soruyorum bu kararı veren mahkemeye Milli Eğitim Bakanlığı 'Dersim Anadolu Lisesi' ile okul açtı aynı kararı bu okul için de uygulayıp bu okulun ismini değiştirebilecek mi? Hukuki olarak bütün haklarımızı arayacağız ve 'Dersim' ismiyle Vakfımızın ismini hukuk yollarla kazanıp vakfımızın kuruluşunu mutlaka gerçekleştireceğiz."