Mahkemeden dikkat çeken karar: "Terörist ifadesi kişilik haklarına saldırı"

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:12

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın yerel mahkeme kararına yaptığı itiraz üzerine “Terörist” ifadesinin kişilik haklarının ihlali olduğuna hükmetti.

Aydın’da ikamet eden S. S. isimli şahıs, Twitter’da CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın yaptığı paylaşımın altına yorum olarak “Haklısın Tanal, senin gibi teröristleri hala siyasetçi kabul edip derdest etmeyen yargı bizce de yargı değildir” diye yazdı.

ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRDI

Bunun üzerine Tanal, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle S. S. isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Tanal’ın şikayetine istinaden açılan ceza davasında Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, S. S’nin hakaret suçundan adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Bu karardan sonra CHP’li vekil Tanal, S. S. adlı şahıs hakkında bu sefer tazminat davası açtı. Ancak Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi, S. S’yi adli para cezasına çarptıran Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin aksine S. S’nin Twitter paylaşımının sert eleştiri kapsamında olduğu, Tanal’ın kişilik haklarını ihlal etmediği gerekçesiyle davayı reddetti.

TANAL, İSTİNAFTA HAKLI GÖRÜLDÜ

Olayın peşini bırakmayan CHP’li Tanal, tazminat talebini reddeden Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını istinafa götürdü. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak, Tanal’a “terörist” diyen S. S. isimli şahsı, manevi tazimata mahkum etti.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi’nin kararında, ilk derece mahkeme konumundaki Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yanlış hüküm kurduğuna dikkat çekilerek, “Dava konusu edilen paylaşıma bakıldığında; davacının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma davalının ‘Haklısın Tanal, senin gibi teröristleri hala siyasetçi kabul edip derdest etmeyen yargı bizcede yargı değildir!..’ şeklinde yorum yaptığı ancak davacıya '’terörist’ diyerek eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, davacıya hakaret ettiği ve bu nedenle davacının kişilik haklarının zedelendiğinin kabulü ile davacı lehine manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken ilk derece mahkemesince yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir” denildi.