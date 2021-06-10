CHP'li Tanal koyunların gözaltına alındığı anları paylaştı

10 Haziran 2021 Perşembe, 14:24

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme gelen 'koyunlara gözaltı' tartışması sürüyor. Şanlıurfa'da, TİGEM arazisinde otlayan koyunların 'gözaltına' alındığını öne süren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'dan, "Türk askeri koyunları gözaltına almaz" yanıtı gelmişti. Bu sözler üzerine Tanal, koyunların asker tarafından 'gözaltına' alındığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, TİGEM arazisinde yasa dışı otladıkları gerekçesiyle alıkonulan koyunların kuzuları ile birlikte aç bırakıldıklarını öne sürerek, koyunlar için 'adalet' istemişti.

Şanlıurfalı hemşerilerim, tanımıyor olabilirsiniz, gayet de doğaldır, sayenizde vekil olan Halil Özşavlı isimli şahıs, dün Meclis'te aleyhinizde konuşma yaptı.



TİGEM arazisinde otladıkları gerekçesiyle koyunların asker tarafından gözaltına alınmadığını savundu.



Peki bu ne? pic.twitter.com/oS4On0K56n — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) June 10, 2021

"TÜRK ASKERİ GÖZALTINA ALMAZ" DEMİŞTİ

Terörle uğraşması gereken askerlerin, koyunları gözaltına aldırarak onurları ile oynandığını söyleyen Mahmut Tanal, AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı’nın, “Türk askeri koyunları gözaltına almaz, teröristlerin peşinde koşar, onları inlerinde yok eder. TİGEM 1 milyon 800 bin dönüm arazisiyle dünyanın en büyük tarım çiftliğidir” sözlerine, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı olay yeri videosu ile yanıt verdi.

CHP’li Tanal, kendisini yalanlayan AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı’ya sosyal medya hesabı üzerinden, askerlerle köylüler arasında yaşanan koyun tartışmasını içeren videoyu yayınlayarak yanıt verdi.

Tanal mesajında; “Şanlıurfalı hemşerilerim, tanımıyor olabilirsiniz, gayet de doğaldır, sayenizde vekil olan Halil Özşavlı isimli şahıs, dün Meclis'te aleyhinizde konuşma yaptı. TİGEM arazisinde otladıkları gerekçesiyle koyunların asker tarafından gözaltına alınmadığını savundu. Peki bu ne? “ dedi. Videoda, askerlerle koyun otlatan köylüler arasında yaşanan tartışma da görülüyor.

"OTLATACAK YER KALMADI, TİGEM ARAZİYİ KOYUNLARA AÇMALI"

ANKA'dan Mehtap Belen'in aktardıklarına göre, koyunlara 'gözaltı' olayına ilişkin tartışma da tutanaklara şöyle yansımıştı:

HALİL ÖZŞAVLI (AKP Şanlıurfa) - Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Mahmut Tanal, dünden beri siyasi etiğe ve edebe yakışmayacak bir üslupla Ceylanpınar TİGEM arazisinde koyunların göz altına alındığını iddia edip dalga geçer bir üslupla iddialar da bulunmuştur. TİGEM arazisinde koyunların gözaltına alınması söz konusu değildir.

TURAN AYDOĞAN (CHP İstanbul) - Biz şahidiz Başkanım, biz de gördük.

HALİL ÖZŞAVLI (AKP Şanlıurfa) - Türk askeri koyunları gözaltına almaz, teröristlerin peşinde koşar, onları inlerinde yok eder. TİGEM 1 milyon 800 bin dönüm arazisiyle dünyanın en büyük tarım çiftliğidir.

TURAN AYDOĞAN (CHP İstanbul) - TİGEM bütün arazileri çevirdi.

HALİL ÖZŞAVLI (AKP Şanlıurfa) - Bu çiftlikteki hayvan sayısı 30 binden 90 bine çıkarılmıştır. Sadece saptan bu yıl elde edilen gelir 30 milyon, fıstıktan elde edilen gelir ise 100 milyon TL'dir. Bu para 83 milyonun refahı için harcanmaktadır. Bunun dışında -hayvan sayısı, onu ifade ettim- 2007 yılında 670 konargöçer aileye 240 bin dönüm arazi dağıtılmıştır.

TURAN AYDOĞAN (CHP İstanbul) - Ben Urfa'da Cumhuriyet Halk Partisi adına çalışma yapan heyetin içerisindeydim. O tarihte yerinde yaptığımız tespitlerde Urfa'da mera statüsünde ya da toplumun ortak olarak kullanabileceği bütün araziler TİGEM tarafından tel çekilmek suretiyle kapatılmış vaziyette.

HALİL ÖZŞAVLI (CHP Şanlıurfa) - TİGEM'in kendi arazisi.

TURAN AYDOĞAN (CHP İstanbul) - Aynı zamanda hayvancılık yapan o alandaki köylülerin hayvanlarının otlayabileceği bir alan kalmamış vaziyette. Eğer hayvanlar ağıllarından dışarı çıkarılırsa bölgede görevli olan jandarma onları belirlenmiş olan yerlere alıyor, belli bir süre orada tutuyor. Yani, Mahmut Tanal Vekilimizin dediği gözaltına alma olayı budur, köylünün hayvanlarını otlatabileceği herhangi bir alan kalmamıştır. TİGEM doğru bir davranış göstererek bu alanları köylünün otlatmasına açması gerekir."