Mahmut Esen, "İktidar 'tasarruf genelgesi' ile CHP’li belediyeleri sıkıştıracak"

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

Yerel seçimlerde büyükşehirlerin önemli bir bölümünü CHP’ye kaptıran iktidar, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’nin kapsam dışında bırakıldığı “tasarruf genelgesi” ile belediyeleri sıkıştıracak.

Genelgenin belediyeler için ne getirdiğini inceleyen emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, belediyelerin yapacakları “tüm giderler ile taşınır/taşınmyaz mallarının kullanımının” kapsama alındığına işaret etti. Esen, artık daha sık soruşturma ile karşılaşacak olan belediye başkanları hakkındaki işlemlerin de Devlet Memurları Yasası’na göre değil TCK’ye göre yürütüleceğini vurguladı.

Esen, 2007’de belediyelerin genelgenin sadece “taşınmaz mal alımı/kiralanmasına” ilişkin bölümlerine tabi tutulduklarını oysa 30 Haziran’daki yeni genelgede belediyelerin yapacakları “tüm giderler ile taşınır-taşınmaz mallarını kullanmaları konularında” genelgedeki önlemlere uyacaklarına ilişkin koşul getirildiğini bildirdi. Esen, böylelikle 23 yıldır süregelen ve belediyelerin sadece taşınmaz mal alımı/kiralanması vb. işlemleri için getirilmiş kurallara uyacaklarına yönelik yerleşik uygulamadan vazgeçildiğini, 1988 yılı başlarına dönüldüğünü bildirdi.

TAKDİR YETKİSİ VERİLDİ

Belediye başkanlarının sorumluluklarının tasarruf önlemleri nedeniyle daha da artırıldığını kaydeden Esen, yöneticiler hakkında soruşturma yapacak olan makamlara geniş takdir yetkileri verildiğine dikkat çekti. “Bu bağlamda arzu edilmesi halinde her belediye başkanı hakkında birden fazla konudan soruşturma açılması olanaklıdır” diyen Esen, şöyle devam etti: “Yılın ikinci yarısından itibaren tüm belediye giderleri geçiş-intibak dönemi tanınmaksızın tasarruf önlemleri kapsamına alınmıştır. İlan edilmiş-başlanılmış yatırımlar, sözleşmeye-taahhüde bağlanmış işler vb. giderler hakkında yapılacak işlemler konusu açıklanmamıştır. 78.9 milyon nüfusa hizmet götüren 1390 belediyenin genelgede öngörülmemiş acil-zorunlu ihtiyaçları için yapacakları harcamalara karar verme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bırakılmıştır.”

Esen, belediyelerin özellikli bazı harcamalar ve taşınmaz edinilmesi-kiralanması dışındaki işlemlerinin genelge kapsamından çıkarılması, böylelikle 23 yıl sürdürülmüş uygulamaya geri dönülmesi gerektiğini bildirdi.