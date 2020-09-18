Malatya Boztepe-Yazıhan'da korkutan deprem

Malatya Boztepe-Yazıhan'da saat 09.54'te Malatya Boztepe-Yazıhan'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2020 Cuma, 10:05
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