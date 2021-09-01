Malatya merkezli 5 ildeki 'Kasırga' operasyonunda 44 şüpheli tutuklandı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 17:17

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcıları ve aranan şüphelilere yönelik Malatya merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin'de dün eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve "Kasırga" adı verilen şafak operasyonunda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 44'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu 800 personel, özel harekat ekipleri, teknik araçlar ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerdeki aramalarda ise 66 bin 675 yeşil reçeteye tabi hap, 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 185 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca, 138 fişek ve 2 tüfek ele geçirilmişti.