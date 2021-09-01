Malatya merkezli 5 ildeki 'Kasırga' operasyonunda 44 şüpheli tutuklandı
Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kasırga" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcıları ve aranan şüphelilere yönelik Malatya merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin'de dün eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve "Kasırga" adı verilen şafak operasyonunda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 44'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu 800 personel, özel harekat ekipleri, teknik araçlar ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerdeki aramalarda ise 66 bin 675 yeşil reçeteye tabi hap, 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 185 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca, 138 fişek ve 2 tüfek ele geçirilmişti.
İlgili Haberler
- ABD ve Taliban'dan pazarlık: 'Uyuşturucu baronu serbest bırakılacak’ iddiası
- Suriyeli genci üst geçitten atlamak üzereyken polis yakaladı: "DAEŞ ile savaştım, burada beni uyuşturucuya alıştırdılar"
- Mersin Limanı’nda 30 kilo kokain ele geçirildi
- Ünlü manken ve TV sunucusu Afroditi Barba Glyfada kokain kaçakçılığından tutuklandı
Video Haberler
- Antalya'da korkunç kavganın görüntüleri!
- Çanakkale'de orman yangını
- Beline ip bağlayıp gezdirdi!
- Dün gece, 'verilmiş sadakamız varmış' dediğimiz an…
- Bursa'da korku dolu anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi
- ATV'ler yuvalama alanına daldı! 16 caretta caretta öldü
- 2 köpeğe çarptı; yaralı köpeği bırakıp gitti
- Boşandığı eşi kurşunlamıştı! Cinayet anı kamerada
- Fırtınanın ardından ortaya çıktı! O anlar kamerada
- Davulcunun kolonyalı alev şovu kötü bitti
En Çok Okunan Haberler
- Filenin Sultanları’na TRT’den sansür!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Sedat Peker' iddiası
- Filenin Sultanları'nda Meryem Boz sevinci!
- 3 kızını katleden imamın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'aday' çıkışı
- TRT'den İzmir Marşı savunması
- Türk müziğinin acı kaybı
- Bahçeli duyurdu, CHP'den ilk açıklama geldi
- İzmir'de alarm: 'Geniş bir bölgeyi etkiliyor'
- AKP 2001'den beri ilk kez bu oyu aldı