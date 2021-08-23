Ünlü manken ve TV sunucusu Afroditi Barba Glyfada kokain kaçakçılığından tutuklandı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:42

Yunanistan'ın ünlü TV sunucusu ve mankeni Afroditi Barba Aphrodite, kokain kaçakçılığından tutuklandı.

31 yaşındaki mankenin arabasının koltuğunun altında bulunan kutularda 35 gram kokain ele geçirildi. Ünlü sunucu, bunun üzerine gözaltına alınarak Glyfada Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Barba Aphrodite hakkında uyuşturucu kaçakçılığı davası açıldı. Ayrıca ünlü mankenin aracına da el konuldu.

DAVA AÇILDI

Yunanistan'ın ünlü haber sitesi Protothema'da yer alan bilgilere göre 31 yaşındaki manken, Glyfada Güvenlik Departmanı polisine verdiği ifadede, kokain hakkında hiçbir şey bilmediğini ve kokainin cipin koltuğunun altında nasıl bulunduğu hakkında bir fikri olmadığını iddia etti.

Ancak polis ikna olmadı ve bu nedenle manken hakkında insan ticareti suçundan dava açıldı. Ünlü sunucunun yarın savcılığa götürülmesi bekleniyor.

Barba Aphrodite, 2011 yılında Playmet yarışmasında Miss Playboy seçilmiş ve daha sonra Yunanistan'ın dünyaca ünlü Next Top Model ödülünü almıştı.