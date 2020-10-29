Malatya’da 3.4 büyüklüğünde deprem!

29 Ekim 2020 Perşembe, 22:01

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Adıyaman’ın Sincik ilçesi olarak açıkladı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyururken, yerin 5 kilometre altında gerçekleştiğini kayıtlara geçti.