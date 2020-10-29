Malatya’da 3.4 büyüklüğünde deprem!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD saat 21.25'te meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7 kilometre altında olduğunu kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2020 Perşembe, 22:01
Malatya’da 3.4 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Adıyaman’ın Sincik ilçesi olarak açıkladı. Kandilli,  depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyururken, yerin 5 kilometre altında gerçekleştiğini kayıtlara geçti.


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