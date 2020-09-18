Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AA
18 Eylül 2020 Cuma, 04:06
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.


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