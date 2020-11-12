Malatya'da kadın cinayeti: Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü
Malatya'da hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet P., eşi Emine P.’yi silahla vurarak öldürdü.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hande Sokak'ta bir apartmanda meydana gelen olayda, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan 70 yaşlarındaki Mehmet P. 23.15 sıralarında eşi Emine P.'nin (73) ikametine geldi. Eve giren Mehmet P. tartıştığı eşine tabanca ile 1 el ateş ettikten sonra olay yerinde kaçtı.
Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde 3 çocuk annesi Emine P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgede çalışma başlatan ekipler olayın şüphelisi Mehmet P.'yi olayda kullandığı suç aleti ile birlikte kısa sürede yakaladı. Bu arada Emine P.'nin vefat haberini alarak olay yerine gelen çocukları ve yakınları sinir krizi geçirirken ekipler çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
Emine P.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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