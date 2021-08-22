Malatyaspor, Göztepe'yi tek golle mağlup etti
Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Göztepe'yi Tetteh'in attığı golle 1-0 mağlup etti.
Göztepe ve Yeni Malatya, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıda Yeni Malatya, Tetteh'in attığı golle maçı kazandı.
Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor'a farklı mağlup olan Yeni Malatyaspor, bu skorla ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Ligin 3. haftasında Göztepe, Sivasspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Gaziantep ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
15' Sağ kanattan Mustafa Eskihallaç'ın yaptığı ortada Tetteh'in kaleye göndermek istediği top Arslanagic'e çarptı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Bahattin Şimşek, kararını iptal etti.
21' Sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada kale önündeki Cherif Ndiaye'nin hareketlendiği topu Yeni Malatyasporlu oyuncular uzaklaştırdı.
22' Sol kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında topla ceza sahasına giren Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarptı ve kornere çıktı.
38' Sol kanatta Soner'in aktardığı topla ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Beykan'ın şutunda, kaleci Ertaç topu kornere gönderdi.
54’ Göztepe’nin sağ kanttan gelişen atağında Beykan'ın indirdiği topta Ndiaye’nin şutu direkten döndü.
56’ Yeni Malatyaspor’da Tetteh, ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta ağları buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
90+4' Yeni Malatyaspor'un atağında Nshimirimana'nın şutu az farkla auta çıktı.
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