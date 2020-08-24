Malazgirt Zaferi etkinliklerinde bariyerlere çarpan at öldü
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen atlı cirit oyununda alanın yan bariyerlerine çarpan at öldü.
Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu ve etkinliklerin yapıldığı Çarho mevkiine pandemiye rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
BARİYERLERE ÇARPAN AT ÖLDÜ
Etkinlikler kapsamında düzenlenen atlı cirit oyunu devam ettiği esnada hızla ilerleyen at, alanın yan tarafındaki bariyerlere çarparak üzerindeki binicisiyle yere yığıldı.
Bir süre yerde çırpınan at ölürken, binicisi ise hafif sıyrıklarla olayı atlattı.
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