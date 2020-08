Zafer Bayramı etkinlikleri yasaklanırken, Okçular Vakfı’nın Malazgirt kutlaması başladı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:15

İçişleri Bakanlığı’nın 30 Ağustos genelgesi tartışmalara neden oldu. Genelge ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı koronavirüs gerekçesiyle ‘yasaklandığı’ belirtilirken, Bakanlık bunun yasak olmadığını sadece etkinliklerin ‘kısıtlandığını’ savundu. Öte yandan benzer kısıtlamaların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Okçular Vakfı Malazgirt Zaferi’nin 949. Yıl dönümün etkinliklerine getirilmemesi örnek gösterildi.

Okçular Vakfı’nın 2071 kişinin kalıkacağı Bitlis Ahlat'taki etkinlikleri 26 Ağustos’a kadar devam edecek. Kutlamaların açılışında Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri yaptı. Kutlama alanında kılıç dövüldü, çocuklar Selçuklu askeriyle fotoğraf çektirdi.

Etkinliklerin diğer ayağı da Muş'un Malazgirt ilçesi oldu. Burada Okçular Vakfı, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesince düzenlenen etkinlikte çocuklar için ok atma yarışmaları, masa tenisi, golf ve badminton gibi oyunlar oynandı. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) gelen 8 at ve 8 binici, etkinliğe katılanlardan yoğun ilgi gördü.

Malazgirt kutlamalarının reklam filminde ise tek başına yürüyen asker kurak bir arazinin ortasındaki kapıya yürürken kılıcını çekiyor ve kapının içinden geçiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Ağustos Çarşamba günü Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkinliklere katılacak.