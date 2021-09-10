Maliyetler yükseldi, süt üreticisi çiftliğini satıyor

10 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Bir litre sütün marketlerde 10 TL’ye satılmasına rağmen küçük üretici sütü 3 liradan satıyor. Aradaki büyük uçuruma değinen Aydın Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya, “Zarar eden besici, inekleri kesime götürüyor. Üreticisi ise girdi maliyetlerinin artması nedeniyle çiftlikleri satışa çıkardı” dedi. Başkaya, “Süpermarketler gıda sanayicilerini teslim aldılar, fiyatları belirleyenler onlar oldu. Hiçbir ürünü yüzde 25 kâr marjının altında satmıyorlar” diye konuştu.

Muğla Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Sel ise şöyle konuştu: “Maliyetimiz artıyor ama süt alım fiyatları artmıyor. Ben birlik başkanı olarak dahi hayvanlarımı satmayı düşünüyorum. Bu saatten sonra kimse hayvancılık için uğraşmaz.”