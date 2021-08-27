Çeltik üreticisi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıklayacağı fiyatları bekliyor

27 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

“Beyaz altın” olarak nitelendirilen çeltikte de üretici iklim ve pandemi mağduru. İki yıldır maliyetleri artan çeltik üreticisi, hasat yaklaşırken Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıklayacağı fiyatları bekliyor. Üreticinin beklentisi yüzde 30 artış. Aksi takdirde üretimi bırakacaklarını söylüyor.

Türkiye’de çeltik (pirinç) üretiminin yüzde 44’ü Edirne ve bölgesinde yapılıyor. 2021 yılında çeltik üretiminde beklenen artış yüzde 2. Türkiye’nin pirinç yeterlilik derecesi ise yüzde 84.9.

2021 hasadı eylül ayının 10’undan itibaren başlıyor. İsmail Boz Trakya’da bölgenin en büyük üreticilerinden biri. Dokuz bin dönüm arazide 61 yıldır ailece çeltik üretimi yapan İsmail Boz, yaşanan sorunlar nedeniyle artık üreticilikten vazgeçme noktasına geldiğini anlatıyor. İklim değişiklikleri ve pandemi nedeniyle iki yıldır ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Boz, şunları anlatıyor:

“1960 yılından bu yana üretim yapıyoruz. Bu iş bana babamdan kaldı. Pandemi yasakları nedeniyle önce çalıştıracak insan bulamadık. Aşı gelinceye kadar zor zamanlar yaşadık. Kısıtlamalar nedeniyle, mevlitler, düğünler, esnaf lokantaları kapalıydı yani pirinç satamadık. Ancak para kazanamadığım bir işi daha fazla yapamam. Çizmelerimi çıkarırsam bir daha da kimse bana giydiremez.”

Hasan Geçit de 600 dönüm arazide üretim yapan bir üretici. “Derdimiz büyük” diyen Geçit, “Eylül ayında hasada başlıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) vereceği fiyatı sabırsızlıkla bekliyoruz. Artışın geçen yıla göre yüzde 30 artması gerekiyor. Para kazanmaktan da geçtik ekimini yaptığımız ürünün zararını karşılasak yeter. Devletin üreticilere gübre ve mazot desteği yapması şart” diyor. Beş bin dönüm arazide üretim yapan Sami Dubacı da aynı sorunlardan mustarip. Dubacı, pirinçte hastalık da olduğunun altını çizerek, “Gübre, mazot, toprağı iyileştirme ve işçi. Maliyet hep arttı. TMO’dan 8 TL’ye alınan pirinç markette 20 TL. Üretici hep zararda” diyor.