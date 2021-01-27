MAN, Almanya’da 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak
Alman otomobil üreticisi Volkswagen AG’ye ait kamyon üreticisi MAN’ın, Almanya’da 2022’nin sonuna kadar 3 bin 500 çalışanının işine son vereceği bildirildi.
MAN tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun şirketin sürdürebilir olarak yeniden yapılanması için İş Konseyi ve IG Metall sendikasıyla işten çıkarmalar dahil kilit konular konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Anlaşmaya göre, 2022'nin sonunda, Almanya'da sosyal haklar mümkün olduğunca korunarak 3 bin 500 kişinin işine son verilecek.
Açıklamada, üretiminin yeniden yapılandırılması kapsamında bazı fabrikaların kapatılacağına işaret edilerek, bu kapsamda Avusturya'nın Steyr kentindeki fabrikanın yanı sıra Almanya'daki Plauen fabrikasının da tartışmaya açık olduğu vurgulandı.
Yeniden yapılanmanın, şirketin faaliyet bilançosuna 1,7 milyar Avro olumlu katkı yapmasının beklendiği açıklamada yer aldı.
Avrupa Birliği'nin iklimi korumaya yönelik yeni düzenlemelerinin baskısı altında kalan MAN, daha önce Almanya ve Avusturya başta olmak üzere dünya çapındaki 36 bin olan iş gücünü 9 bin 500 azaltmayı planlıyordu.
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Erdoğan'ın eski avukatı İBB'den azledildi
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Bahçeli, Davutoğlu'yla görüşmesine dikkat çekti
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
Video Haberler
- Bursa'daki lodos fırtınasının yeni görüntüleri
- Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu
- Sibirya'da bulundu! Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda
- Bakanlardan gelişigüzel “keyif çayı”
- Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde patlama sesi
- Sosyal medyadaki o video kurgu çıktı
- Antalya'da korkutan hortum
- Karısı tarafından sopa ve satırla darbedildi
- Alaska semalarında Kuzey Işıkları'nın müthiş şovu
- Kahramanmaraş'ta yük treni ile TIR böyle çarpıştı
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Erdoğan'ın eski avukatı İBB'den azledildi
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Bahçeli, Davutoğlu'yla görüşmesine dikkat çekti
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki