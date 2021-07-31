Manavgat Belediye Başkanı Sözen provokatörleri duyurdu: "Yol kesip kimlik soruyor, ateş açıyorlar"

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:13

Orman yangınlarının günlerdir devam ettiği Manavgat'da kimi kişi ya da kişilerin "kundakçı" ve "şüpheli" yakalama bahanesiyle sokaklarda kendilerine vazife edinip şiddet uyguladığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili olarak Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Twitter hesabı aracılığıyla uyarılarda bulundu.

"Yangın felaketine maruz kalan bölge halkımız, şu günlerde canını, malını, sevdiklerini, evini, hayvanını, yaşam alanlarını kurtarma mücadelesi vermektedir." diyen Başkan Sözen, "bu zorlu süreçten faydalanmak isteyen provokatörlerin olduğunun da görüldüğünü" belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu şahıslar “kundakçı, şüpheli” yakalama teşebbüsüyle asılsız ihbarlardan yola çıkarak, sokaklarda kimlik kontrolü, yol kesme ve masum vatandaşları korkutacak derecede havaya ateş etme gibi eylemler gerçekleştirerek yaşadığımız bu süreci daha da zorlaştırmaktadır.

Bu tarz hareketler, mevcut acımızı daha çok artırdığı gibi hiç kimseye de bir şey kazandırmaz. Bilindiği gibi hala tehlike geçmiş değildir.

Toplumsal birlikteliğimizi sergilememiz gereken bu zorlu dönemde, hepimizin duygularımıza sahip çıkıp, kontrollü olmamız gerekmektedir. Bizler iyi günde, kötü günde her zaman birlik ve beraberliğini korumuş olan sağduyulu, sakin kalarak, el ele vererek yaralarımızı saracağız.

Hepimizin evi Manavgat Belediyesi’nin, Manavgat’ımızın yeniden ayağa kaldırılmasında, halkımızın yanında olarak, yaraları sarmak için mücadeleye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerimle halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."