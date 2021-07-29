Manavgat’ta çiftliği yanan Tuğba Özay felç geçirdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinden başlayan yangınlarda birçok mahalle ve ev zarar görmeye devam ediyor. Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından video çekerek yardım istedi.
Manavgat'ta çiftliğinin yandığını söyleyen Tuğba Özay, bunun üzerine felç geçirdi. Hastaneden yayınladığı videoda "Her yer yandı. Dünden beri yalvarıyorum" dedi.
FELÇ GEÇİRDİ
Hastane odasından video yayınlayan Özay, "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Çiftliğimiz evimiz her yer yandı. Dünden beri yalvarıyorum, destek istiyorum. Yandı her yandı. Kollarım ve hiçbir yerim tutmuyor" şeklinde konuştu.
YARDIM İSTEDİ
Yangının evine sıçradığını duyunca arabanın içinde ağlayarak video çeken Özay, "Yanıyoruz, çiftliğimiz yanıyor her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyun. Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Yangı uçaklarına daha çok yer verin. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz her yer yanıyor. Hiçbir yerim tutmuyor. Daha çok uçak lazım. Bütün yetkililer ne olur gelin" dedi.
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