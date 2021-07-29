Manavgat’ta çiftliği yanan Tuğba Özay felç geçirdi

29 Temmuz 2021 Perşembe, 11:49

Manavgat'ta çiftliğinin yandığını söyleyen Tuğba Özay, bunun üzerine felç geçirdi. Hastaneden yayınladığı videoda "Her yer yandı. Dünden beri yalvarıyorum" dedi.





FELÇ GEÇİRDİ

Hastane odasından video yayınlayan Özay, "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Çiftliğimiz evimiz her yer yandı. Dünden beri yalvarıyorum, destek istiyorum. Yandı her yandı. Kollarım ve hiçbir yerim tutmuyor" şeklinde konuştu.

YARDIM İSTEDİ

Yangının evine sıçradığını duyunca arabanın içinde ağlayarak video çeken Özay, "Yanıyoruz, çiftliğimiz yanıyor her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyun. Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Yangı uçaklarına daha çok yer verin. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz her yer yanıyor. Hiçbir yerim tutmuyor. Daha çok uçak lazım. Bütün yetkililer ne olur gelin" dedi.