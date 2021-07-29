Manavgat'ta yürek burkan görüntüler...
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın felaketi devam ederken Kalemler Mahallesi'nde yanan evini gören bir kadın 'böyle acı mı olur Allah'ım? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna?' diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durduruldu, söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.
Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.
İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı.
"BÖYLE ACI MI OLUR ALLAH'IM... NEREDE KALACAĞIZ?"
Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi’nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Talihsiz kadın gözyaşları içinde, "Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" dedi.
Adı öğrenilemeyen kadın ve bir akrabası hayvanlarını bile kurtaramadıklarını, bir ağaçta bağlı durumda olan köpek ve inekle ahırda bulunan keçilerinin de yandığını gazetecilere gösterdi.
Kalemler Mahallesi’nde birçok ev yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, birçok evin tarihi taş ev olduğu görüldü.
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