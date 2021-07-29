Manavgat'ta yangından iki gün önce ihale
Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, 2021 yılı için 80 günlük orman ve kırsal alan yangını söndürülmesi işçiliği ile minibüs kiralama işinin ihalesinin 26 Temmuz’da, yani yangından iki gün önce yapıldığı ortaya çıktı. 2020 yılına kadar yürütülen eski ihale süreçlerinin ise mart ve nisan aylarında tamamlandığı görülüyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını bugün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Manavgat’ın Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler ve Sarılar mahalleleri boşaltıldı. Birçok ev, sera, tarım alanı yangından etkilendi. Çok sayıda hayvan da yangın nedeniyle öldü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Antalya Akseki'deki yangında iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Öte yandan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nün, 2021 yılı için 80 günlük orman ve kırsal alan yangını söndürülmesi işçiliği ile minibüs kiralama için 21 Haziran’da ihaleye çıkma kararı alındığı öğrenildi. İhale ise Manavgat’ta çıkan yangından sadece iki gün önce yapıldı. İhaleye katılanların tekliflerinin değerlendirilme süreci ise Kamu İhale Kurumu’nda (KİK) sürüyor.
Daha önceki yıllarda Manavgat bölgesinde orman yangınları ile mücadele için açılan ihalelerin mart ve nisan aylarında tamamlanması ise dikkat çekti. 2017-2018-2019 yıllarında yangınla mücadele için taşıt kiralanması ve işçi temin edilmesi ihalelerinin mart ve nisan aylarında bitirildiği son iki yılda ise ihalelerin temmuz ayının sonuna kaydığı görülüyor.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
ANKA'dan Bora Erdin'in haberine göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede dört farklı noktada meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Manavgat ilçesinde 28/07/2021 günü öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşımızın yaralanması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır” denildi.
Başsavcılığın talimatı ile orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılması ise devam ediyor.
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