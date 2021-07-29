Son dakika: Manavgat'ta yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e çıktı
Son dakika haberi.. Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi. Akseki'nin Kepezbeleni köyünde dün akşam 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel'in ölümünün ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada orman yangını çıkmıştı. Yerleşim yerleri ve tarım alanlarını kül eden yangın kontrol altına alındı.
Yangından 122 kişi etkilendi, bazı evler boşaltıldı. 58 yurttaşın ise tedavileri devam ediyor.
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Akseki'nin Kepezbeleni köyünde dün akşam 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel'in ölümünün ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yangınla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:
"Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum."
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