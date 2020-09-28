Fark yedi, savunmaya servet harcadı
Ruben Dias, 68 milyon Avro karşılığında Manchester City'ye, Nicolas Otamendi de 15 milyon Avro bonservis bedeliyle Benfica'ya gidecek.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Portekizli milli futbolcu Ruben Dias'ın transferi için Benfica ile anlaştı.
Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Manchester City, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dias'ın bonservisi için 68 milyon Avro ödeyecek. Anlaşmada 3,6 milyon Avroluk ilave performans ödemesi de yer alıyor.
Taraflar ayrıca Arjantinli milli stoper Nicolas Otamendi'nin, Manchester City'den Benfica'ya transferi konusunda da el sıkıştı. Portekiz kulübü, 32 yaşındaki Otamendi'yi 15 milyon Avro karşılığında renklerine bağlayacak.
City'de bu transfer farklı yenilgi sonrası netleşti.
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