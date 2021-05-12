Manchester City'den Aymeric Laporte, milli takımını değiştirdi

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 18:02

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Manchester City’nin Fransız asıllı stoperi Aymeric Laporte, İspanya Milli Takımı için mücadele edecek.

Fransa ve İspanya vatandaşlığı bulunan Aymeric Laporte, daha önce Fransa Milli Takımına davet edilmişti fakat hiç forma şansı bulamadığı için milli takımını değiştirme kararı aldı. Aymeric Laporte, önümüzdeki maçlarda İspanya Milli Takımı adına forma giyecek.

ESPN'nin haberine göre, 27 yaşındaki yıldız futbolcunun İspanya pasaportu almasını yakından takip eden İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique'nin yıldız futbolcuyu milli takıma davet etmesi bekleniyor.

Fransa’da doğan Aymeric Laporte, sekiz yıl Athletic Bilbao forması giymiş ve 2018'de 65 milyon Euro karşılığında Manchester City’e transfer olmuştu.