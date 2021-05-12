Michael Jordan, Kobe Bryant ile olan son mesajlaşmasını paylaştı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:33

Basketbol tarihinin efsaneleşmiş oyuncularından Michael Jordan, 26 Ocak 2020 tarihinde yaşamını yitiren bir diğer basketbol efsanesi Kobe Bryant ile olan son mesajlarını paylaştı.

ABD'de yayın yapan televizyon kanalı ESPN'de yayınlanan bir programa kısa süreliğine konuk olan 58 yaşındaki Jordan, Bryant ile 8 Aralık 2019 tarihinde yaptığı son konuşmayı paylaştı. Mesajlarda Bryant, Jordan'ın sahibi olduğu bir firma tarafından üretilen ve kendisine gönderilen tekilayı övüyor:

Bryant: "Hey! Bu tekila harika."

Jordan: "Teşekkürler kardeşim."

Bryant: "Ailen iyi mi?"

Jordan: "Hepsi iyi, senin?"

Bryant: "Hepsi iyi.

Mesajlaşmanın devamında ikilinin, Bryant'ın kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki kızı Gianna'nın oynadığı takıma koçluk yapmasıyla ilgili konuştuğu görülüyor.

Profesyonel kariyerinin tamamında, 1996-2016 yılları arasında Los Angeles Lakers forması giyen, takımıyla 5 kez NBA şampiyonluğu yaşayan ve basketbol tarihinin simgeleşmiş isimlerinden birisi haline gelen Kobe Bryant, 26 Ocak 2020'de Kaliforniya'da kızı ve kızının arkadaşlarıyla birlikte bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.