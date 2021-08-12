Manchester City’den Harry Kane için yeni teklif
Jack Grealish’i kadrosuna katarak transfer rekoru kıran Manchester City’nin Harry Kane için 150 milyon Avro ödemeye hazır olduğu belirtildi.
Guardian’da yer alan haberde, Tottenham’ın Harry Kane transferini görüşmeyi kabul etmesi halinde yıldız oyuncu için 150 milyon Avro (127 milyon sterlin) ödeyebileceği ifade edildi.
Manchester ekibinin yıldız oyuncu için yaptığı 100 milyon sterlinlik teklif, Tottenham Başkanı Daniel Levy tarafından reddedilmişti. İngiliz basınında çıkan haberlerde Levy’nin Kane’i 150 milyon sterlinden aşağı bir tutara satmak istemediği belirtilmişti.
“GÖRÜŞMEK İSTİYORLARSA DENEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Community Shield maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Manchester City menajeri Pep Guardiola, “Tottenham transferi görüşmek istemiyorsa konu kapandı.
Müzakereye açıklarsa sadece biz değil, dünyadaki birçok takım Kane’i transfer etmek ister. Eğer transferi konuşmak istiyorlarsa, Kane’i kadromuza katabilmek için denemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.
Harry Kane transferinin gerçekleşmesi halinde Manchester City, transfer rekorunu aynı transfer döneminde bir kez daha kırmış olacak. Jack Grealish için ödenen 100 milyon sterlin ile 25 yaşındaki oyuncu İngiltere tarihinin bonservisine en çok para ödenen oyuncusu olmuştu.
KANE ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK
İngiltere Milli Takımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele ettikten sonra tatile çıkan Harry Kane, geçtiğimiz günlerde Londra’ya dönmüş ve karantinaya alınmıştı.
Yıldız oyuncunun yarın yapılacak koronavirüs testlerinde sonucunun negatif çıkması halinde antrenmanlara başlayacağı ve hafta sonu Premier Lig’in ilk haftasında Manchester City’e karşı oynayabileceği belirtildi.
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