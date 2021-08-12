<p>Lionel Messi, PSG'ye transfer olarak yeni bir maceraya atıldı. Bu süreçte, sporseverlerin en çok merak ettiği konu ise Arjantinli yıldızın maaşı oldu.</p>
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Lionel Messi, PSG'ye transfer olarak yeni bir maceraya atıldı. Bu süreçte, sporseverlerin en çok merak ettiği konu ise Arjantinli yıldızın maaşı oldu.

<p>Reuters'in haberine göre, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin Fransız kulübü PSG ile yapılan görüşmelerde maaş ve imza parasının bir kısmını taraftar tokenı alma konusunda anlaşma sağlandı. Paris ekibi tarafından yapılan açıklamada "hoşgeldin paketi" olarak kripto paranın Socios.com tarafından sağlandığını söyledi.<br></p>
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Reuters'in haberine göre, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin Fransız kulübü PSG ile yapılan görüşmelerde maaş ve imza parasının bir kısmını taraftar tokenı alma konusunda anlaşma sağlandı. Paris ekibi tarafından yapılan açıklamada "hoşgeldin paketi" olarak kripto paranın Socios.com tarafından sağlandığını söyledi.

<p>Kulüp, anlaşmanın yüzde kaçının tokenleri oluşturduğunu belirtmedi, ancak miktarı "çok sayıda" olarak belirtti. Fransız kulübü genel mali yapı ve sözleşme detayları hakkında bilgi vermedi.<br></p>
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Kulüp, anlaşmanın yüzde kaçının tokenleri oluşturduğunu belirtmedi, ancak miktarı "çok sayıda" olarak belirtti. Fransız kulübü genel mali yapı ve sözleşme detayları hakkında bilgi vermedi.

<p><span style="color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif;" data-mce-style="color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif;">Arjantinli yıldızın vedası sonrası PSG fan token fiyatları, 4 günde %100 değer kazanarak 21.95 Dolar'dan 44.97'ye çıkmıştı. PSG'nin fan token pazarında ortak olduğu şirketin CEO'su Alex Dreyfus,1 günde PSG fan tokenlarının 500 milyon Dolar'lık işlem gördüğünü açıklamıştı.</span><br></p>
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Arjantinli yıldızın vedası sonrası PSG fan token fiyatları, 4 günde %100 değer kazanarak 21.95 Dolar'dan 44.97'ye çıkmıştı. PSG'nin fan token pazarında ortak olduğu şirketin CEO'su Alex Dreyfus,1 günde PSG fan tokenlarının 500 milyon Dolar'lık işlem gördüğünü açıklamıştı.

<p>Taraftar jetonları, taraftarların kulüpleriyle ilgili çoğunlukla küçük miktarlarda oy kullanmalarına izin veren bir tür kripto para birimidir. Bu yıl jeton çıkaracak kulüpler arasında İngiltere Premier Ligi şampiyonu Manchester City ve&nbsp; İtalyan temsilcisi Milan var.</p>
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Taraftar jetonları, taraftarların kulüpleriyle ilgili çoğunlukla küçük miktarlarda oy kullanmalarına izin veren bir tür kripto para birimidir. Bu yıl jeton çıkaracak kulüpler arasında İngiltere Premier Ligi şampiyonu Manchester City ve  İtalyan temsilcisi Milan var.

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