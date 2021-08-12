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Reuters'in haberine göre, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin Fransız kulübü PSG ile yapılan görüşmelerde maaş ve imza parasının bir kısmını taraftar tokenı alma konusunda anlaşma sağlandı. Paris ekibi tarafından yapılan açıklamada "hoşgeldin paketi" olarak kripto paranın Socios.com tarafından sağlandığını söyledi.
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