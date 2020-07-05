Manchester United coştu

05 Temmuz 2020 Pazar, 08:43

İngiltere Premier Lig 33. haftasında Manchester United sahasında Bournemouth'u ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 5-2 galip ayrılan taraf oldu.

İngiltere Premier Lig’de 33. hafta maçında Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için mücadele eden Manchester United ile kümede kalma savaşı veren Bournemouth karşı karşıya geldi.

Manchester United’ın evi Old Trafford Stadı’nda oynanan mücadelede Bournemouth 1-0 öne geçmesine rağmen kazanan 5-2’lik skorla Manchester United oldu.