Manchester United Paul Pogba’nın bonservis bedelini belirledi
Manchester United, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Paul Pogba için 80 milyon Avro talep edecek.
2016 yılında Juventus’tan ayrılarak altyapısında oynadığı Manchester United’a dönen Paul Pogba’nın İngiliz ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor.
Corriere dello Sport’ta yer alan haberde yıldız oyuncu ile United’ın yeni sözleşme imzalamak istediği ancak gelecek teklifleri de değerlendireceği ifade edildi.
JUVENTUS İLGİLENİYOR
Manchester United’ın Paul Pogba’yı transfer etmek isteyen takımlardan 80 milyon Avro talep edeceği belirtildi.
Fransız yıldızla ilgilen en ciddi şekilde ilgilenen kulübün Juventus olduğu belirtilirken maliyeti sebebiyle transferin gerçekleşme ihtimalinin zayıf olduğu kaydedildi.
Paul Pogba, geçtiğimiz sezon Manchester United’la ligde 26 maça çıkarken 3 gol ve 5 asist kaydetmişti.
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