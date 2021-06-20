Manchester United Paul Pogba’nın bonservis bedelini belirledi

20 Haziran 2021 Pazar, 14:53

2016 yılında Juventus’tan ayrılarak altyapısında oynadığı Manchester United’a dönen Paul Pogba’nın İngiliz ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor.

Corriere dello Sport’ta yer alan haberde yıldız oyuncu ile United’ın yeni sözleşme imzalamak istediği ancak gelecek teklifleri de değerlendireceği ifade edildi.

JUVENTUS İLGİLENİYOR

Manchester United’ın Paul Pogba’yı transfer etmek isteyen takımlardan 80 milyon Avro talep edeceği belirtildi.

Fransız yıldızla ilgilen en ciddi şekilde ilgilenen kulübün Juventus olduğu belirtilirken maliyeti sebebiyle transferin gerçekleşme ihtimalinin zayıf olduğu kaydedildi.

Paul Pogba, geçtiğimiz sezon Manchester United’la ligde 26 maça çıkarken 3 gol ve 5 asist kaydetmişti.