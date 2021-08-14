Manchester United, Raphael Varane ile sözleşme imzaladı

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:43

İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United, Real Madrid'in Fransız stoperi Raphael Varane ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı.

"Kırmızı Şeytanlar"dan yayınlanan açıklamada, transferden mutluluk duyulduğu kaydedildi.

"BURADA ETKİ YARATMAK İSTİYORUM"

28 yaşındaki Varane, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada Premier Lig'de oynama şansını geri çeviremeyeceğini kaydetti:

"Manchester United, dünya futbolunun ikonik kulüplerinden birisi. Kariyerimde başarmak istediğim daha çok şey var. Maçları ve kupaları kazanmak için aynı kararlılığa sahip olacak, harika oyuncularla dolu bir kadroya katıldım. Teknik direktörle konuştum ve son birkaç sezonda ne kadar ilerleme kaydedildiğini gördüm. Şimdi, en üst düzeyde oynamaya hazır bir takıma katılıyorum. Burada etki yaratmak istiyorum, bu kulübün şanlı tarihinin parçası olmak için her şeyimi vereceğim."

"BAŞARMAYA KARARLI OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ise, Varane'a övgülerde bulundu:

"Dünyanın son 10 yıldaki en iyi savunmacılarından birisini kadroya kattığımız için çok mutluyum. Raphael, uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Onun kendisini işine adamış bir profesyonel olduğunu biliyoruz. Uluslararası düzeyde çok derin bir defans rotasyonumuz var, o da muazzam yeteneği ve liderliğini bu gruba katacak. O, genç oyunculara bulaşabilecek üst düzey özelliklere sahip olan, eşsiz bir savunmacı. Kazanması gereken her şeyi kazandı ama yine de başarmaya kararlı olduğunu biliyorum, onu kadroya almak için sabırsızlanıyorum."

Varane, 2011'de transfer olduğu Real Madrid'de 360 maçta sahaya çıkmış ve 17 gol, 7 asistle oynamıştı.