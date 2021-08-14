Real Madrid'ten 'La Liga' açıklaması
Real Madrid, La Liga'dan ayrılacaklarına dair yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İspanya basınından Mundo Deportivo'da, Real Madrid'in La Liga'dan ayrılıp Premier Lig'e katılacağı yönünde haberler yer aldı.
Haberde "La Liga ile yaşadığı problemler nedeniyle sabrı taşan Real Madrid yönetimi, La Liga'dan ayrılma olasılığı için haftalardır çalışma yapıyor" diye belirtildi. Buna göre Real Madrid, lige nasıl katılabilecekleri hakkında Premier Lig, Serie A ve Bundesliga'dan bilgi aldı.
İspanya ekibi ise bunun ardından, resmi internet sitesinden, Mundo Deportivo'da yer alan bu haberi, "Saçma, mantık dışı, kasıtlı bir haber" notu düşerek yalanladı.
Comunicado Oficial.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 14, 2021
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