UEFA, Avrupa kulüpleri için kurtarma paketi hazırlığında
UEFA, pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşayan ve ekonomik sorunlarla boğuşan Avrupa kulüpleri için büyük bir kurtarma paketi planlıyor.
UEFA, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerini yaşayan Avrupa futboluna büyük bir yardım paketiyle nefes aldırmanın hesaplarını yapıyor.
Bloomberg'in haberine göre UEFA, pandemi nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan Avrupalı kulüpler için yaklaşık 6 milyar Avroluk (7 milyar dolar) bir kurtarma paketi oluşturuyor. Bu finansmanı önümüzdeki haftalarda açıklayacak olan UEFA, düşen yayın gelirlerini bu yolla yükseltmeyi planlıyor.
FFP'YE YENİ KURALLAR
Haberde yer alan kaynaklar, üç parçadan oluşan planda kurtarma paketinin, gelecekteki olası krizlere karşı oluşturulacak bir mali fonun ve Finansal Fair-Play'e getirilecek yeni kuralların yer aldığını kaydetti. UEFA, ek olarak kulüplerin oluşturulacak mali fondan düşük faizli kredi almasına ve borç yapılandırmasına gitmesine imkan sağlayacak. Bloomberg'in ulaştığı UEFA yetkilileri ise, konuyla alakalı yorum yapmadı.
FUTBOL SEKTÖRÜ KAN KAYBEDİYOR
Deloitte'in Temmuz ayında yayınladığı rapora göre futbol sektörü, 2019-20 sezonundan bu yana ilk kez daraldı ve gelirler, %13 oranında düşerek 25,2 milyar Avroya geriledi.
Real Madrid'in başını çektiği sekiz Avrupa kulübünün Nisan ayında Şampiyonlar Ligi'nden ayrılarak, CVC Capital Partners'ın desteğiyle Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişimleri ise, futbol dünyasından gelen şiddetli tepkiler nedeniyle birkaç gün içerisinde sonuçsuz kalmıştı.
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