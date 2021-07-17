Manisa Futbol Kulübü, Dever Orgill'i renklerine bağladı
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü, Dever Orgill'i transfer etti.
Yeni sezonda tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü, Dever Orgill transferini resmen bitirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Dever Orgill" ifadesi kullanıldı.
Geçen sezon Antalyaspor forması giyen Jamaikalı oyuncu, 32 maça çıkıp 1 gol attı.
Geçtiğimiz sezonlarda Ankaragücü forması da giyen 31 yaşındaki forvet, 16 defa Jamaika Milli Takımı'nda top koşturdu.
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