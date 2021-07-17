Beşiktaş Futbol AŞ'nin yeni genel müdürü Ceyhun Kazancı oldu

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:30

Beşiktaş, Futbol AŞ'nin genel müdürlük görevine Ceyhun Kazancı'nın getirildiğini açıkladı.

Siyah - beyazlıların KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Sn. Ceyhun Kazancı getirilmiştir.

Şirketimize önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapacak ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü'ne (CEO) raporlayacaktır."