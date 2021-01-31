Manisa'da 4 gencin ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Manisa’nın Ahmetli ilçesinde ölü bulunan 4 gençten 3’ünün başından vurularak birinin de boynunun kırılarak öldürüldüğü tespit edildi.
Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi’nde jandarma tarafından aynı yerde 4 kişinin cansız bedeni bulundu. Ova yolundan traktörle geçen bir çiftçinin fark etmesi sonucu olay yerine Ahmetli Jandarma ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri intikal etti. Yapılan incelemelerde 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 25 yaşındaki Neşet Dalgın’ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaparken 4 yakın arkadaşın cenazeleri Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde tek kırma diye bilinen bir adet tüfek bulunduğu iddia edilirken Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ahmetli İlçe Jandarma ekipleri soruşturma ağını genişletti.
Olay yerinde yapılan incelemede 3 erkeğin av tüfeği ile baş kısmına vurulduğu, Muharrem Zengin’in ise bedeninde delici, kesici veya silahla vurulmuş bir izin olmadığı, boynunun kırılmış olduğu tespit edildi. Ayrıca olayda kullanıldığı öngörülen av tüfeğinin ruhsatsız olduğu ve olay yerinde hayatını kaybeden Muharrem Zengin’in babasına ait olduğu tespit edildi.
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