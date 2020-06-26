Manisa'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Ege Bölgesi'nde Manisa Saruhanlı merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa'da güçlü bir şekilde hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2020 Cuma, 10:22
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AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. İzmir, Bursa ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremle ilgili açıklamada bulundu. Soylu, " Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir" dedi.

DEPREM ANI KAMERADA - VİDEO

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ''İlk tespitlere göre yıkım gözükmüyor'' dedi. Ancak ulaşamadıkları yerlerinde olduğunu belirtti.


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