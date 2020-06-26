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Ege'dekiler dikkat! Uzmanından canlı yayında flaş deprem uyarısı
İzmir ve Manisa'da meydana gelen İstanbul, Aydın, Bursa'da da hissedilen depremle ilgili olarak Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy "5.5'lik deprem geniş bir alanda hissedilmişti. Bir hasar ortaya getirmiş olabilir, bilgiler çok taze. 5'i geçen depremden sonra kaygı duyuyoruz. Bölgede çok sayıda fay var. Tüm yerleşim yeri bunu hisseder. Batı Anadolu çok sayıda depremleri olan 6,5-7'lik depremler verebilen faylarla dolu. Bunlara ilişkin depremler meydana geliyor." açıklamasında bulundu. Ersoy ayrıca "İnsanların bir süre sokakta olmasının faydası var. Yetkilerinin açıklamalrını dinlemede fayda var. Hasarlı evleri uzmanlara göstermeden girmemeliler." uyarısında bulundu.
26 Haziran 2020 Cuma, 11:07