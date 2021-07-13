Manisa'da 6 farklı noktada çıkan yangında 15 hektar alan zarar gördü
Manisa'nın Kula ilçesine ormanlık alanda 6 farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangınlarda toplam 15 hektar alan zarar gördü.
Kula'ya bağlı Ayazören Mahallesi'nin Mandal mevkiinde, saat 19.30 sıralarında 6 farklı noktada yangın çıktı. Alevleri fark eden yöre halkı 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirirken, bir yandan da yangın söndürme çalışması başlattı. Kısa sürede yangın bölgesine gelen arazöz ve itfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangınla ilgili yangın söndürme helikopteri havadan destek sağladı.
Karadan sürdürülen çalışmalara ise Kula, Salihli, Demirci ve Alaşehir Orman İşletme şefliklerine ait toplam 17 arazöz ve yaklaşık 40 personel, 1 helikopter, 1 iş makinesi, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye ekibi katıldı. 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yaklaşık 10 hektar örtülük alan ve 5 hektarlık zirai alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.
Video Haberler
- Çin’de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp
- Belediye, kanoladan kendi akaryakıtını üretiyor
- Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu
- Suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı
- Oto tamircisi yanmaktan son anda kurtuldu
- Rus askeri römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Küçükçekmece'de boş binada yangın
- Çiftçi, tarlasında aslan ve kartal figürlü objeler buldu
- Motosikletlinin otomobile çarptığı anlar kamerada
- 'Hazar Gölü' tatilcilerin akınına uğradı
En Çok Okunan Haberler
- Bir kripto para vurgunu daha
- Altaylı'dan Garipoğlu ailesine sert tepki
- ABD'li rapçi canlı yayında öldürüldü!
- Seçmeninden MHP'ye rest
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Erdoğan bayram tatili süresini açıkladı
- Ünlü model Bella Hadid dinlediği Türkçe şarkıyı paylaştı
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
- Yunanistan'dan büyük skandal!
- 'Bataklık'tan geriye kalan '5 milyon dolar'