Manisa'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Manisa'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan yurttaş ağır yaralandı. Olay yerinden koşarak kaçtığı belirlenen iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2021 Salı, 12:46
Manisa'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iş yerinde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan emlakçı ağır yaralandı.

Tevfikiye Mahallesi'nde emlak ofisi işleten Hakan Durgun, dükkanın önüne gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Durgun, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durgun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden koşarak kaçtığı belirlenen iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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