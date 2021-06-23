Mansur Yavaş başlattı, Erdoğan da istedi

23 Haziran 2021 Çarşamba, 13:33

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’li belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

AKP’li belediye başkanlarına seslenen Erdoğan, "Sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz'' diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının devamında, belediye başkanlarını uyardı ve ihalelerin canlı yayınlanmasını istedi. Erdoğan, belediye başkanlarına “İhaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin” diye seslendi.

MANSUR YAVAŞ İKİ YIL ÖNCE BAŞLATMIŞTI

Öte yandan Erdoğan’ın “İhaleleri canlı yayınlayın” isteği akıllara CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı getirdi.

Yavaş, “Şeffaf belediyecilik” anlayışı üzerine göreve geldiği günden itibaren ihaleleri YouTube üzerinden canlı yayınlamaya başlamıştı. Yavaş ihale yayınlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı.