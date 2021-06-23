Mansur Yavaş başlattı, Erdoğan da istedi
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'li belediye başkanlarından isteği akıllara Mansur Yavaş'ı getirdi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’li belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
AKP’li belediye başkanlarına seslenen Erdoğan, "Sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz'' diye konuştu.
Erdoğan konuşmasının devamında, belediye başkanlarını uyardı ve ihalelerin canlı yayınlanmasını istedi. Erdoğan, belediye başkanlarına “İhaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin” diye seslendi.
MANSUR YAVAŞ İKİ YIL ÖNCE BAŞLATMIŞTI
Öte yandan Erdoğan’ın “İhaleleri canlı yayınlayın” isteği akıllara CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı getirdi.
Yavaş, “Şeffaf belediyecilik” anlayışı üzerine göreve geldiği günden itibaren ihaleleri YouTube üzerinden canlı yayınlamaya başlamıştı. Yavaş ihale yayınlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı.
Şeffaf Yönetim anlayışı ile sürdürdüğümüz yönetim yapısında, Ankara Büyükşehir Belediye’mize bağlı ANFA Genel Müdürlüğü'nde 1662 firmanın başvurduğu yeşil alan bakım ve onarım ihalesini canlı izleyebilirsiniz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 8, 2019
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