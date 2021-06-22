Mansur Yavaş’ın beraat kararı kesinleşti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde Mansur Yavaş hakkında açılan “Görevi Kötüye Kullanma” davasında verilen beraat kararı kesinleşti.
Dava gündeme geldiğinde bazı medya organlarında ‘saygın iş adamı’ olarak tanıtılan şikayetçi Necmettin Kesgin’in yaptığı istinaf başvurusu reddedildi. Talebin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. Ceza Dairesi tarafından reddedilmesi ile Yavaş hakkında verilen beraat kararı kesinleşmiş oldu.
Necmettin Kesgin’in daha önce sahte senedi kendisinin düzenlediği ortaya çıkmıştı. Kesgin resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay ve özel hayatın gizliliğini ihlalden 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
Başka suçlarla birlikte toplam 11 yıldan fazla hapis cezası alan Kesgin, üç ay önce yakalanarak cezaevine gönderilmiş ancak Covid-19 salgını nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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