Mansur Yavaş hakkında soruşturma! Soylu, inceleme yapılmasına onay verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 'görevi kötüye kullanma' gerekçesiyle soruşturma başlatılması için inceleme yapılmasına onay verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptal kararlarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında ön soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurmuştu.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 17 Haziran'da Başsavcılığı'nın talebine yanıt verdi.
Sabah'ın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergun'un imzasının bulunduğu yazıda; Mansur Yavaş ve sorumluluğu tespit edilecek ilgili diğer belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme yapılması istendi.
Başkanlık, ön incelemenin 30 günlük süre içerisinde bitirilmediği takdirde 15 günlük ek sürenin kullanılmasını istedi.
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