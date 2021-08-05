CHP'li Öztrak'tan Erdoğan'a 'Somali' tepkisi: Allah aşkına siz kimin için çalışıyorsunuz?
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Somali'ye yıllık 30 milyon dolar hibe gönderilmesi tartışma başlattı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ı eleştirerek "Kendi milletine karşı son derece kalpsiz" değerlendirmesinde bulundu.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Somali'ye yıllık 30 milyon dolar hibe gönderilmesine tepki gösterdi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştiren CHP Sözcüsü Öztrak, "THK uçakları İçin 4 milyon dolar bulamayanlar; Somali’ye 30 milyon dolar gönderiyor. Allah aşkına siz kimin için çalışıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
"ALLAH AŞKINA SİZ KİMİN İÇİN ÇALIŞIYORSUNUZ?"
Öztrak,Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
Ciğeri yanan kendi milletine karşı son derece kalpsiz; Ama elin oğluna bir o kadar müşfik. Allah aşkına siz kimin için çalışıyorsunuz? Yeter artık, bu milletin kanını emip, ciğerini dağladığınız.
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