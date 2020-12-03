Mansur Yavaş iyilik hareketinde 2. dalgayı başlattı: İşini kaybedenlerin temel ihtiyaçları karşılanacak

03 Aralık 2020 Perşembe, 12:52

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafın, işini kaybeden çalışanların ve gelirinden mahrum kalan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Hafta sonu Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (ANKESOB) bağlı sektör ve esnaf temsilcileriyle bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Yavaş, işsiz kalan çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

‘DESTEK ZAMANI BİZDE’

Pandemi süreci boyunca tüm meslek gruplarına destek olan, vatandaşların dertlerine çare bulmak ve mağduriyetlerini en aza indirgemek için dayanışma çalışmalarına imza atan Yavaş şimdi de iş yeri kapanan, gelirinden olan ve işsiz kalan vatandaşlara el uzatacaklarını açıkladı.

Sektör ve esnaf odalarının temsilcileriyle yaptığı görüşmede “Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil. Yakınınızda değil yanınızdayız” diyerek söz veren ve esnaf odalarından iş yerini kapatan esnaf ve işsiz kalan çalışanların listesini isteyen Yavaş, bu sözünü tutarak yeni bir iyilik hareketi başlattı.

Garsondan komiye kadar çeşitli meslek gruplarının temel ihtiyaçlarını karşılayacaklarını sosyal medya hesapları üzerinden açıklayan Yavaş, şu mesajı verdi:

“Yıllardır Ankara’mıza hizmet ediyorlar. Destek zamanı bizde. Farklı sektörlerde yıllardır bize yardımcı olan ve pandemi nedeniyle işini kaybeden hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Kimsenin yatağa aç girmesini istemiyoruz. Başvuru için ‘forms.ankara.bel/isinikaybeden’ adresini ziyaret edebilirsiniz.”

BAŞVURULAR BAŞLADI

İlk etapta destek kapsamına giren meslek grupları şöyle:

-Sinema salonu çalışanı

-Kıraathane/Nargile salonu çalışanı

-Çay/Kır bahçesi çalışanı

-İnternet/Oyun salonu çalışanı

-Garson/Komi

-Servis şoförü

-Anaokulu/Kreş çalışanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin imkanları ölçüsünde esnafa ve işini kaybedenlere destek olmayı sürdüreceklerini belirten Yavaş, önümüzdeki süreçte kafe ve lokantalarını kapatan esnaftan karantinadaki vatandaşlara ulaştırmak üzere yemek temin edeceklerini de sözlerine ekledi.



